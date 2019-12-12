Стали известны регионы с наименьшим числом экологических проблем

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» и союз «Национальный экологический корпус» опубликовали «Национальный экологический рейтинг регионов» по итогам осени 2019 года. Список оказался в распоряжении «Известий» в четверг, 12 декабря.

«Настоящий рейтинг подчеркивает важность общественного участия в создании независимых и объективных инструментов оценки региональной экосреды. А также становится «табличкой-указателем» на экологические проблемы регионов для их руководителей», — заявил председатель Национального экологического корпуса Тимур Усманов.

Лидирующую позицию экологического рейтинга заняла Тамбовская область. На втором месте расположилась Белгородская область, на третьем — Республика Алтай. Далее следуют Алтайский край, Москва, Магаданская область, Курская область, Санкт-Петербург и Мурманская область. Замыкает десятку лидеров Республика Коми.

Замыкают список из 85 регионов Московская, Нижегородская, Оренбургская и Омская области, Красноярский край, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), Свердловская и Челябинская области. Иркутская область получила последнюю строчку рейтинга.

Проект стартовал в 2007 году, а с 2008 года рейтинг раз в сезон публикуется в СМИ.

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