Масштабная высадка дубов и ясеней прошла в крымском лесу

Высадка деревьев завершилась в Раздольненском лесоохотничьем хозяйстве Крыма. Речь идет о миндале, дубе, ясене.

«Были посажены оставшиеся 14 га сеянцами лоха узколистного, миндаля, дуба, ясеня и гледичии», — пояснила пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов республики.

Ранее в Судаке на территории Приветненского лесничества Судакского лесхоза было высажено 2 га сеянцами сосны крымской, отмечает Крыминформ.

Напомним, всего в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в Крыму планируется высадить более 222 га лесных культур. Кроме того, власти должны оснастить оборудованием и спецтехникой компании, которые занимаются воспроизводством лесов.