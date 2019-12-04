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Масштабная высадка дубов и ясеней прошла в крымском лесу

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Высадка деревьев завершилась в Раздольненском лесоохотничьем хозяйстве Крыма. Речь идет о миндале, дубе, ясене.

«Были посажены оставшиеся 14 га сеянцами лоха узколистного, миндаля, дуба, ясеня и гледичии», — пояснила пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов республики.

Ранее в Судаке на территории Приветненского лесничества Судакского лесхоза было высажено 2 га сеянцами сосны крымской, отмечает Крыминформ.

Напомним, всего в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в Крыму планируется высадить более 222 га лесных культур. Кроме того, власти должны оснастить оборудованием и спецтехникой компании, которые занимаются воспроизводством лесов.

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