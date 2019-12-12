«Почта России» отреагировала на видео с кидающим посылки сотрудником

В компании «Почта России» подтвердили подлинность видеозаписи, на которой запечатлен мужчина, кидающий посылки в узкое окно почтового отделения, и назвали подобное обращение с бандеролями недопустимо. Об этом сообщает телеканал «Енисей» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ролик опубликовали 10 декабря в группе «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах заметно, что некоторые упаковки попадают в окно не с первого раза и падают на землю. Как пишет «Ридус», видео вызвало негодование у интернет-пользователей. Некоторые из них также отреагировали на эти кадры с иронией и предположили, что мужчина «играл в квиддич». Кто-то высказал предположение, что «он специально кидает так, чтобы там всё разбилось и сломалось».

В пресс-службе «Почты России» отметили, что проведено тщательно служебное расследование и к сотруднику применят меры дисциплинарного взыскания. Кроме того, со всем коллективом автобазы проведено дополнительное собеседование по правилам оказания почтовых услуг, пишет «Федеральное агентство новостей».

В июне генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов рассказал в интервью «Известиям» о перспективах развития компании, повышении эффективности предоставления услуг и расширении на международном рынке. «Почта России» подготовила стратегию развития на пятилетний период, ее отдельные элементы уже реализуются.