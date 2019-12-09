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«Почта России» заявила о поисках получившего часть пенсии печеньем уфимца

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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«Почта России» устанавливает личность пенсионера из Уфы, который получил часть пенсии печеньем. Об этом 9 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации в Башкирии.

5 декабря портал Ufa1.ru сообщил, что почтальон выдала мужчине пенсию в размере 13 тыс. рублей, а оставшиеся 27 рублей 40 копеек — печеньем, отметив, что «им так велели суммы до 100 рублей выдавать». По словам дочери пенсионера, она позвонила на «горячую линию» Пенсионного фонда по Башкирии, где ей посоветовали обратиться в «Почту России». После двух часов телефонного общения с операторами женщину попросили предоставить личные данные пенсионера, но она отказалась, отмечает телеканал «360».

Как передает телеканал «Звезда», в пресс-службе «Почты России» по Башкирии заявили, что информация о выдаче пенсий печеньем не соответствует действительности, но пообещали провести проверку. В организации устанавливают личность пенсионера, а также имя сотрудника, который принес пожилому человеку пенсию. Родные пенсионера в организацию для решения проблемы не обращались. В «Почте России» отметили, что почтальоны кроме писем, газет и пенсий могут приносить клиентам продукты, но только если они сами изъявили желание их получать. Для этого необходима заявка, а также оплата стоимости продуктов.

Ранее 9 декабря сообщалось, что в правительстве России предложили запретить взыскивать долги с пенсий россиян. В случае утверждения документа «неприкосновенными» для кредиторов станут страховая пенсия по старости и по инвалидности, накопительная пенсия, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранителей, а также пособия по временной нетрудоспособности.

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