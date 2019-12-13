Безусловный знак: как индейцы отмечали переход в католичество

Явившись в очередной раз, Мария отправила Хуана на вершину холма, где, несмотря на зимнее время, на камнях расцвели розы. Он срезал несколько цветков, завернул их в плащ и отнес священнослужителю. После того как крестьянин высыпал цветы под ноги епископа, все увидели проступившее на плаще изображение Богородицы