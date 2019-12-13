Безусловный знак: как индейцы отмечали переход в католичество

Мексика отметила день Девы Марии Гваделупской — святой покровительницы страны. Праздник, посвященный укоренению в Мексике католической веры, — это не только религиозные обряды, но и культурный фестиваль: всеобщее веселье, традиционная музыка, море цветов и еды. Как проходили торжества — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Jaime Lopez/Jam Media
Сотни тысяч паломников со всей страны собрались у базилики, которая была построена неподалеку от горы Тепейяк
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Фото: Getty Images/Carlos Ogaz/NurPhoto
Именно на этом месте, где когда-то ацтеки воздавали почести богине-матери Тонанцин, дева невообразимой красоты явилась крестьянину Хуану Диего Куауттлатоатзину
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Фото: Getty Images/Hector Vivas/Jam Media
Она сообщила Хуану, что хочет на этом месте построить храм, и просила передать это местному епископу. Святой отец крестьянину не поверил, но Мария являлась и являлась и настаивала на своем. Наконец епископ попросил подать какой-то знак свыше, чтобы удостовериться в правдивости слов гонца
Явившись в очередной раз, Мария отправила Хуана на вершину холма, где, несмотря на зимнее время, на камнях расцвели розы. Он срезал несколько цветков, завернул их в плащ и отнес священнослужителю. После того как крестьянин высыпал цветы под ноги епископа, все увидели проступившее на плаще изображение Богородицы
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Фото: Getty Images/Cristian Leyva/NurPhoto
После всех этих чудес и строительства храма язычники-ацтеки якобы стали массово креститься по собственной воле, не прибегая к помощи миссионеров
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Фото: Getty Images/Reg Innell/Toronto Star
День Девы Марии Гваделупской — что-то среднее между главным католическим праздником и ацтекской церемонией жертвоприношений, которую еще застали конкистадоры
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Фото: Getty Images/Three Lions
Точно так же праздник отмечали и в середине XX века, в 1955 году
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Фото: Getty Images/Jaime Lopez/Jam Media
День Девы Марии Гваделупской — крупное культурное событие, во время которого туристы могут познакомиться с национальными традициями местных жителей. Как минимум за неделю до праздника улицы, ведущие к базилике, оказываются заполнены миллионами паломников
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Фото: Getty Images/Jaime Lopez/Jam Media
Направляясь к базилике, все паломники несут в руках цветы, большие раскрашенные изображения Богородицы, у многих ее образ красуется на спине
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Фото: REUTERS/ Carlos Jasso
Люди ставят палатки прямо на улицах или размещаются в припаркованных тут же автомобилях, достают одеяла, посуду, грили, еду
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Фото: Getty Images/Cristopher Rogel Blanquet
Многие приезжают на общественном транспорте и без денег — в праздник возле базилики голодным не останешься. Вместо жертвоприношений местные жители и паломники раздают здесь еду. Можно попробовать тортас и такос, карнитас и гордитас, посоле, тамалес и кукурузный атолле
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Фото: REUTERS/Daniel Becerril
Дева Мария Гваделупская — один из главных культурных символов Мексики. С ее изображением шли в атаку восставшие крестьяне под предводительством Эмилиано Сапаты и борцы за независимость страны. А первый президент Мексики Хосе Мигель Рамон Адаукто Фернандес-и-Феликс в честь покровительницы взял себе новое имя — Гуадалупе Виктория
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