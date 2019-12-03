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Священная бойня: как в Непале пытаются задобрить богиню власти

Во время праздника жертвоприношения Гадхимаи забивают сотни тысяч разнообразных животных
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Фестиваль Гадхимаи
Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
Праздник Гадхимаи — ежегодный ритуал жертвоприношения, который народ мадхеси, населяющий юг Непала, совершает каждые пять лет на протяжении трех веков. В дни торжества забивают сотни тысяч различных животных — буйволов, коз, свиней, петухов, уток, мышей, голубей, чтобы задобрить богиню власти Гадхимаи. Это действо давно вызывает протесты зоозащитников и буддистов, однако мадхеси не готовы отказываться от древней традиции. Как сейчас проходит праздник — в фотогалерее «Известий»
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Фестиваль Гадхимаи
Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
На праздник, который проходит в ноябре, собираются до 2 млн человек, в том числе паломники из соседних стран, где жертвоприношения запрещены
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Фестиваль Гадхимаи
Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
Древний ритуал появился в связи с легендой о том, как освобожденный из тюрьмы богиней власти человек, основавший целый храм в ее честь, увидел сон — в нем Гадхимаи требовала человеческой жертвы и обещала взамен достаток и могущество. Но он решил принести в жертву животное и повторял этот ритуал каждые пять лет
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Фестиваль Гадхимаи
Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
Большую часть животных, которых требуется очень много, доставляют нелегально из Индии. Правительство Индии пытается предотвратить контрабанду, усиливая контроль на границе с Непалом, однако пока безуспешно
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Фестиваль Гадхимаи
Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
Добытых буйволов ведут в загон, где собирают всех жертвенных животных, там они ждут своей участи
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Фестиваль Гадхимаи
Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
Участники церемонии верят, что если они задобрят богиню Гадхимаи, она уничтожит всё зло на Земле и наступит всеобщее процветание
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Фестиваль Гадхимаи
Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
Непальские буддисты предлагают прекратить варварство и подносить богине овощи и фрукты
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Фестиваль Гадхимаи
Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
Зоозащитники, в числе которых оказалась Брижит Бардо, много раз обращались к властям Непала с просьбой отменить праздник, однако те не пожелали вмешиваться и портить отношения с собственным народом
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Фестиваль Гадхимаи
Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
Тем более что мадхеси заявили: это наша вера и наши традиции, мы от них не откажемся ни за что
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Фестиваль Гадхимаи
Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
Происходящее вокруг не отменяет веселья, все-таки это праздник, а на любом празднике детям положено покупать яркие разноцветные шарики
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Фестиваль Гадхимаи
Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
Кроме того, мясо часто раздают местным жителям, гостям праздника и туристам
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Фестиваль Гадхимаи
Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
Все остальное мясо, кости и шкуры животных, которых принесли в жертву, после праздника распродают индийским и непальским коммерческим компаниям
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