Священная бойня: как в Непале пытаются задобрить богиню власти

Древний ритуал появился в связи с легендой о том, как освобожденный из тюрьмы богиней власти человек, основавший целый храм в ее честь, увидел сон — в нем Гадхимаи требовала человеческой жертвы и обещала взамен достаток и могущество. Но он решил принести в жертву животное и повторял этот ритуал каждые пять лет