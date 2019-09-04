Боль счастья: за что непальские женщины три дня просят прощения

В разгар сезона дождей в Непале и Северной Индии отмечают Тидж — праздник, посвященный богине Парвати и ее счастливому воссоединению с Шивой. В этот день женщины собираются вместе, чтобы очистить душу и тело, поклониться богине, попросить у нее благословения и семейного благополучия
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Narayan Maharjan
Первый день праздника сопровождается обильными застольями, песнями, танцами и молитвами о семейном счастье и благополучии мужа и детей. Это единственный день, когда женщин полностью освобождают от работы, еду готовят мужчины. Их жены могут украшать себя, очень много есть и говорить всё что вздумается. Пользуясь такой редкой возможностью, они выражают всю свою боль и тоску в песнях
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Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
На второй день Тиджа женщины ради процветания мужа соблюдают строгий пост — не едят и не пьют. По легенде Парвати, пытавшаяся добиться внимания Шивы, была отвергнута из-за того, что тот пребывал в аскезе. Тогда влюбленная женщина приняла еще более строгий пост, чем растопила сердце Шивы, и он воссоединился с ней
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Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
На третий день женщины совершают святые омовения и просят у семерых сыновей бога Брахмы — творцов Вселенной и прародителей человека — прощения за грехи, совершенные во время менструаций, считающихся проявлением нечистоты
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Skanda Gautam
Грешницы оттирают себя 365 стеблями лекарственного растения апамарга, принимают ванны с коровьим навозом, землей и пеплом, собранными в священных местах, в надежде очиститься и получить прощение за грехи
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Фото: Getty Images/Tom Van Cakenberghe
Раньше в сезон дождей все женщины собирались в отчем доме на несколько дней, чтобы отметить Тидж. Представительницы старшего поколения передавали молодежи премудрости общения с божествами. Сейчас в больших городах праздник отмечают в культурных центрах, учебных заведениях, пытаясь сохранить древние традиции предков
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Фото: Getty Images/Tom Van Cakenberghe
На праздник женщины надевают красные платья, как на свадьбу. Этот цвет олицетворяет радость, любовь, считается, что он приносит удачу
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Skanda Gautam
Девочкам дарят платья, украшения, рисуют мехенди
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Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
Мужчины на празднике тоже присутствуют — с подношениями и молитвами. Мальчики с утра до вечера развлекаются запуском воздушных змеев
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Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
Один из главных символов праздника — качели, которые устанавливают во дворах и на улицах. Девушки, надев свои лучшие наряды, раскачиваются на них и распевают национальные песни
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