Боль счастья: за что непальские женщины три дня просят прощения

Первый день праздника сопровождается обильными застольями, песнями, танцами и молитвами о семейном счастье и благополучии мужа и детей. Это единственный день, когда женщин полностью освобождают от работы, еду готовят мужчины. Их жены могут украшать себя, очень много есть и говорить всё что вздумается. Пользуясь такой редкой возможностью, они выражают всю свою боль и тоску в песнях