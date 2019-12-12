Госдума приняла закон о повышении МРОТа

Госдума приняла в четверг, 12 декабря, в третьем, итоговом, чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

С 1 января 2020 года он повышается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Автором инициативы выступило правительство.

Повышение МРОТ потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 20,9 млрд рублей. Треть этой суммы вернется в бюджетную систему в виде налогов и взносов в различные фонды, указано в финансово-экономическом обосновании закона.

На увеличение зарплат сотрудников федеральных госучреждений уйдет 5,8 млрд рублей, работников государственных и муниципальных учреждений субъектов — 15,1 млрд рублей.

Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд рублей.

По словам депутата Владимира Синяговского, принятие таких мер позволит улучшить материальное положение 3,2 млн россиян. Около 50% из них работают в государственных и муниципальных учреждениях передает «Федеральное агентство новостей». Парламентарий считает, что рост МРОТа говорит об укреплении российской экономики.

Принятый закон увеличивает МРОТ на 7,5%, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Минимальный уровень оплаты труда вырастет дифференцированно с 850 рублей в центральных и южных районах до 2,55 тыс. рублей в Чукотском автономном округе, где установлены наибольшие значения указанных коэффициентов и надбавок, отмечается в финансово-экономическом обосновании. Авторы инициативы уточнили, что уровень МРОТа может превышать прожиточный минимум, установленный регионом, пишет REGNUM.

10 декабря президент России Владимир Путин пообещал обдумать вопрос увеличения МРОТа на сумму подоходного налога. Об этом глава государства заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).