Россияне назвали справедливую минимальную заработную плату

Россияне назвали справедливую, по их мнению, минимальную заработную плату. Опрос проводили на сайте Общественной палаты. В нем приняли участие всего лишь 674 человека. Больше трети опрошенных, 35%, считают, что доход должен быть выше 50 тыс. рублей, чуть меньше — 31%, обозначили порог дохода в 40 тыс. А 10% участников исследования и вовсе решили, что для жизни им хватило бы 21 тыс. рублей. Сейчас в России МРОТ составляет 11 280 рублей.