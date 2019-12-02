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Названы регионы — лидеры по уровню зарплат

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Названы регионы — лидеры по максимальному уровню зарплат. В качестве основного показателя при составлении рейтинга учитывали долю работников, получающих на руки 100 тыс. рублей и более рублей в месяц. Первая в рейтинге — Чукотка, где такую сумму зарабатывают более трети сотрудников. Вторую строчку с небольшой разницей в высоокооплачиваемых сотрудниках занял Ямало-Ненецкий автономный округ. На третью позицию поднялась Москва с результатом 27,5%, хотя годом ранее столица была пятой. Четвертым и пятым регионами теперь стали Магаданская область и Ненецкий автономный округ, в которых более четверти работников можно назвать высокооплачиваемыми.

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