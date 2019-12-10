Путин пообещал обдумать увеличение МРОТа на сумму подоходного налога
Президент России Владимир Путин пообещал обдумать вопрос увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) на сумму подоходного налога. Об этом он заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник, 10 декабря.
«Вопрос, конечно, очень важный, потому что он чувствительный и социально значимый, и его люди не зря задают. <…> Хочу вас заверить, что я ваш вопрос без ответа не оставлю, но не сейчас», — сказал Путин, отвечая одному из участников встречи.
По его словам, так как МРОТ приравнен к прожиточному минимуму, то после вычета подоходного налога человек получает зарплату ниже прожиточного минимума, именно поэтому вопрос требует проработки.
24 октября Госдума приняла в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Планируется, что МРОТ вырастет на 7,5% и с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей месяц. На данный момент сумма выплат 11 280 рублей.
Изменения коснутся 3,2 млн работников. В основном это служащие государственных учреждений. На реализацию закона будет направлено 20,9 млрд рублей.
Отмечается, что при пересчете будут применяться районные коэффициенты и процентные надбавки, поэтому минимальный уровень оплаты труда вырастет от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.