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Путин пообещал обдумать увеличение МРОТа на сумму подоходного налога

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Фото: Pixabay
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Президент России Владимир Путин пообещал обдумать вопрос увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) на сумму подоходного налога. Об этом он заявил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник, 10 декабря.

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«Вопрос, конечно, очень важный, потому что он чувствительный и социально значимый, и его люди не зря задают. <…> Хочу вас заверить, что я ваш вопрос без ответа не оставлю, но не сейчас», — сказал Путин, отвечая одному из участников встречи.

По его словам, так как МРОТ приравнен к прожиточному минимуму, то после вычета подоходного налога человек получает зарплату ниже прожиточного минимума, именно поэтому вопрос требует проработки.

24 октября Госдума приняла в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.

Планируется, что МРОТ вырастет на 7,5% и с 1 января 2020 года составит 12 130 рублей месяц. На данный момент сумма выплат 11 280 рублей.

Изменения коснутся 3,2 млн работников. В основном это служащие государственных учреждений. На реализацию закона будет направлено 20,9 млрд рублей.

Отмечается, что при пересчете будут применяться районные коэффициенты и процентные надбавки, поэтому минимальный уровень оплаты труда вырастет от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.

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