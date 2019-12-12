Прямой эфир

Овечкин применил силовой прием против арбитра

0
Фото: TASS/AP/Al Drago
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона». Момент инцидента опубликовала канадская спортслужба Sportsnet на своем канале в YouTube 11 декабря.

На кадрах видно, как Овечкин при попытке отобрать шайбу у соперника не заметил главного рефери, выбравшего неудачную позицию, и применил силовой прием. Россиянин сделал это случайно, но арбитру пришлось покинуть лед, он доставлен в больницу, отмечает «Спорт-Экспресс». Инцидент произошел в начале третьего периода.

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона», пишет «Газета.ру».

Накануне матча стало известно, что Овечкин стал обладателем престижной награды Wayne Gretzky International Award, которую вручают хоккеистам, внесшим весомый вклад в развитие американского хоккея, пишет «Российская газета».

Как сообщалось 1 декабря, Овечкин, оформив 24-й хет-трик в НХЛ во время матча «Вашингтон Кэпиталз» – «Детройт Ред Уингз», занял пятое место в рейтинге самых результативных европейских легионеров.

По итогам матчей в конце ноября российский спортсмен был признан первой звездой дня в НХЛ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Овечкин починил шлем во время матча паяльной лампой
Овечкин вошел в топ-5 самых результативных европейцев в НХЛ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019