Овечкин применил силовой прием против арбитра

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона». Момент инцидента опубликовала канадская спортслужба Sportsnet на своем канале в YouTube 11 декабря.

На кадрах видно, как Овечкин при попытке отобрать шайбу у соперника не заметил главного рефери, выбравшего неудачную позицию, и применил силовой прием. Россиянин сделал это случайно, но арбитру пришлось покинуть лед, он доставлен в больницу, отмечает «Спорт-Экспресс». Инцидент произошел в начале третьего периода.

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона», пишет «Газета.ру».

Накануне матча стало известно, что Овечкин стал обладателем престижной награды Wayne Gretzky International Award, которую вручают хоккеистам, внесшим весомый вклад в развитие американского хоккея, пишет «Российская газета».

Как сообщалось 1 декабря, Овечкин, оформив 24-й хет-трик в НХЛ во время матча «Вашингтон Кэпиталз» – «Детройт Ред Уингз», занял пятое место в рейтинге самых результативных европейских легионеров.

По итогам матчей в конце ноября российский спортсмен был признан первой звездой дня в НХЛ.