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Овечкин починил шлем во время матча паяльной лампой

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Фото: twitter.com
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Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил свой шлем паяльной лампой прямо во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз». Об этом в четверг, 5 декабря, сообщается на странице команды в Twitter.

В ходе игры 4 декабря у хоккеиста возникли неполадки со шлемом, для устранения которых ему потребовалась паяльная лампа, пишет RT. Видеоролик «ремонта» опубликовала пресс-служба команды. Позднее россиянин объяснил свои действия.

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«Использовал паяльник, чтобы удалить наклейку со шлема. Она сводила меня с ума, никак не мог ее снять», — приводит слова Овечкина «Ридус».

Пользователи Twitter бурно отреагировали на внеплановый ремонт экипировки нападающего. Кто-то пошутил, что «Русская машина чинит сама себя», отмечает телеканал «Звезда». Пользователи, знакомые с хоккеем лучше, уверяли, что это обычное дело в ледовом спорте и никакой сенсации в манипуляциях Овечкина с паяльником нет.

Как напоминает телеканал «360», сложности с амуницией у Овечкина возникают второй матч подряд. В прошлый раз он был вынужден задержаться в раздевалке в перерыве встречи против «Сан-Хосе», потому что у него возникли неполадки с коньком.

Игра между «Вашингтон Кэпиталз» и «Лос-Анджелесом» завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Овечкина, пишет «Газета.ру».

В текущем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 30 матчей, в которых заработал 31 очко. На его счету 20 заброшенных шайб и 11 результативных передач. 1 декабря сообщалось, что Александр Овечкин вошел в топ-5 самых результативных европейцев в НХЛ.

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