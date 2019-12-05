Овечкин починил шлем во время матча паяльной лампой

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил свой шлем паяльной лампой прямо во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз». Об этом в четверг, 5 декабря, сообщается на странице команды в Twitter.

stay hot babes 🔥 pic.twitter.com/JBJZ7c2jrG — Washington ☃️ Capitals (@Capitals) December 5, 2019

В ходе игры 4 декабря у хоккеиста возникли неполадки со шлемом, для устранения которых ему потребовалась паяльная лампа, пишет RT. Видеоролик «ремонта» опубликовала пресс-служба команды. Позднее россиянин объяснил свои действия.

«Использовал паяльник, чтобы удалить наклейку со шлема. Она сводила меня с ума, никак не мог ее снять», — приводит слова Овечкина «Ридус».

Пользователи Twitter бурно отреагировали на внеплановый ремонт экипировки нападающего. Кто-то пошутил, что «Русская машина чинит сама себя», отмечает телеканал «Звезда». Пользователи, знакомые с хоккеем лучше, уверяли, что это обычное дело в ледовом спорте и никакой сенсации в манипуляциях Овечкина с паяльником нет.

Как напоминает телеканал «360», сложности с амуницией у Овечкина возникают второй матч подряд. В прошлый раз он был вынужден задержаться в раздевалке в перерыве встречи против «Сан-Хосе», потому что у него возникли неполадки с коньком.

Игра между «Вашингтон Кэпиталз» и «Лос-Анджелесом» завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Овечкина, пишет «Газета.ру».

В текущем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 30 матчей, в которых заработал 31 очко. На его счету 20 заброшенных шайб и 11 результативных передач. 1 декабря сообщалось, что Александр Овечкин вошел в топ-5 самых результативных европейцев в НХЛ.