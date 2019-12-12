Прямой эфир

Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штрафы для компаний могут повысить в десятки раз. Новые размеры взысканий заложены в проект редакции Кодекса об административных правонарушениях (есть в распоряжении «Известий»).

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.

Впрочем, предусмотрено и увеличение штрафов для самих проверяющих — до 5–7 тыс. рублей (сейчас 3–5 тыс.) для должностных лиц за несоблюдение законодательства, за грубое или повторное нарушение — 50–70 тыс. (сейчас — 5–10 тыс.).

Еще одна предлагаемая санкция — взыскание до 15 тыс. рублей для должностных лиц за неповиновение требованиям инспектора Счетной палаты или воспрепятствование проверке.

При этом на бизнесменов могут распространить правило о 50%-й скидке при своевременной оплате штрафа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Штраф и трепет: взыскания с бизнеса предложили повысить в десятки раз

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдума одобрила закон о запрете штрафа за превышение средней скорости
На Украине начнут штрафовать за нарушение закона о языке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019