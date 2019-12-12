Названы вероятные причины крушения Ми-28 на Кубани

По предварительным данным, ударный вертолет Ми-28 «Ночной охотник» потерпел крушение в Краснодарском крае из-за технической неисправности или из-за ошибки в пилотировании. Об этом 12 декабря со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает «РИА Новости».

Как сообщили ранее в Минобороны, вертолет разбился примерно в 23:00 мск при выполнении учебно-тренировочного полета в темное время суток и в сложных метеоусловиях. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.

Воздушное судно 55-го Кореновского полка упало вблизи аэродрома Кореновск. На борту находились два пилота, оба погибли. Как сообщает РЕН ТВ, управляли вертолетом замкомандира полка, подполковник Александр Склянкин и замкомандира по летной подготовке Руслан Кушнаренко.

Обстоятельства произошедшего выясняются, к месту крушения направлена комиссия ВКС.

Ми-28 — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники противника, а также воздушных целей.