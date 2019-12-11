Документы на школьные автобусы и кареты скорой помощи вручили в Орле

Торжественная передача 79 автомобилей в рамках нацпроектов состоялась в Орле. Пакеты документов на кареты скорой помощи, школьные автобусы и машины для учреждений социальной защиты населения области вручили руководителям организаций глава региона Андрей Клычков и первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин, передает InfoOrel.ru.

«Мы вручаем всем без исключения муниципалитетам 50 новых школьных автобусов. Кроме того, 27 автомобилей скорой помощи, в том числе три реанимобиля, получают наши медицинские учреждения», — заявил губернатор Клычков на церемонии.

Ранее сообщалось, что завершен первый этап реконструкции Городского парка культуры и отдыха в Орле.