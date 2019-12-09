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Итоги голосования по выбору объектов на благоустройство подвели в Орле

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В Орле подвели итоги голосования по отбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в 2020 году. Рейтинговое голосование проходило в городе в пятницу, 6 декабря.

Участие в мероприятии приняли 11 166 человек. Больше всего голосов получил сквер напротив завода «Стекломаш» — за его благоустройство проголосовали 4064 человека. Вторым по популярности стала территория на Рощинской улице, между автодорогой и урочищем «Медведевский лес», пишет InfoOrel.ru.

Выбранные объекты планируется благоустроить в первую очередь в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Орла на 2018–2024 годы».

Замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов отметил, что также возможно дополнительное финансирование программы. В таком случае перечень благоустраиваемых территорий будет расширен.

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