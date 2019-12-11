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Штрафы за нарушения при сборе мусора вводят в Приморском крае

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Законодательное собрание Приморья одобрило законопроект о новых штрафах в отношении управляющих компаний и региональных операторов, допускающих нарушения в процессе накопления твердых бытовых отходов.

За первичное нарушение граждане будут должны выложить от 2 до 4 тыс. рублей, должностные лица заплатят от 20 до 30 тыс. рублей, а юридические — от 100 до 250 тыс. рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа». Если же нарушение будет касаться площадки, где мусор должен накапливаться и храниться, то граждан оштрафуют от 3 до 5 тыс. рублей, должностные лица лишатся до 50 тыс. рублей, а юридические лица — до 250 тыс. рублей.

Данные штрафы вводятся для тех лиц, которые осуществляют управление многоквартирными жилыми домами и операторов, занимающихся ТБО в Приморском крае.

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