Штрафы за нарушения при сборе мусора вводят в Приморском крае

Законодательное собрание Приморья одобрило законопроект о новых штрафах в отношении управляющих компаний и региональных операторов, допускающих нарушения в процессе накопления твердых бытовых отходов.

За первичное нарушение граждане будут должны выложить от 2 до 4 тыс. рублей, должностные лица заплатят от 20 до 30 тыс. рублей, а юридические — от 100 до 250 тыс. рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа». Если же нарушение будет касаться площадки, где мусор должен накапливаться и храниться, то граждан оштрафуют от 3 до 5 тыс. рублей, должностные лица лишатся до 50 тыс. рублей, а юридические лица — до 250 тыс. рублей.

Данные штрафы вводятся для тех лиц, которые осуществляют управление многоквартирными жилыми домами и операторов, занимающихся ТБО в Приморском крае.