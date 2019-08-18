Более 10 тыс. контейнерных площадок для мусора установят в Приморье

Власти Приморья начнут реализацию мусорной реформы в 2020 году. «Приморский край решил взять реванш для того, чтобы не только выполнить организационные меры подготовительного характера, но и проработать инфраструктурные решения», — пояснила ИА PrimaMedia врио вице-губернатора региона Елена Пархоменко.

Краевые власти подсчитали, что необходимо установить 12 тыс. новых контейнерных площадок.

«Наша цель — построить необходимые заводы, которые смогут уже отсортировывать некие фракции мусора и отправлять этот мусор в меньшем объеме на полигон. Надо посмотреть, в каком состоянии полигоны, как их переоборудовать — не все могут быть использованы, потому что некоторые из них являются несанкционированными свалками», — добавила Елена Пархоменко.

До 2024 года в РФ предстоит рекультивировать 191 свалку и построить 220 заводов по сортировке и переработке мусора. Об этом президенту Владимиру Путину доложил в мае министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Он отметил, что до конца года, максимум в I квартале 2020-го, ведомство решит вопрос с частью сложных объектов.