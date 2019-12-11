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Новую дорогу построят в Хабаровске по решению суда

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В Хабаровске суд обязал городскую администрацию построить новую дорогу к кварталу новостроек в Краснофлотском районе. Часть домов в квартале Моряков-Амурцев была заселена еще в 2014 году, часть — в 2015-м.

Как рассказала помощник прокурора Краснофлотского района Анастасия Кужугет, было установлено, что горадминистрация не принимала меры по строительству дороги к этим домам. Прокурор подал иск, однако суд первой инстанции отказал в иске. Решение было обжаловано, Хабаровский краевой суд отменил его, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам помощника прокурора, на городскую администрацию была возложена обязанность по строительству дороги.

Сейчас попасть к домам в квартале Моряков-Амурцев можно по объездной гравийной дороге со стороны улицы Осиповка. Местные жители отмечают, что зимой она не очищается от снега, а в остальное время года размывается, что делает ее не всегда доступной. Тротуары и пешеходные переходы на ней также отсутствуют.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Хабаровске в 2020 году на ликвидацию мест концентрации ДТП планируют направить более 100 млн рублей.

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