Движение автобусов закрыли на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре

На участке федеральной трассы А-376 в Хабаровском крае ограничили движение пассажирского транспорта. Это связано с ухудшением погодных условий. Движение сопряжено с реальной угрозой жизни и здоровью, полагают в ФКУ ДСД «Дальний Восток», подведомственном Росавтодору.

Так, с 17:00 временно закрыто движение рейсовых автобусов на участке с 72-го по 170-й км (подъезд к Комсомольску-на-Амуре) дороги Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре. Для очистки полотна задействовали 20 единиц техники.

Диспетчерские службы и подрядные организации переведены на круглосуточный режим работы, пишет ИА AmurMedia.

3 декабря сообщалось о задержках вылетов авиарейсов из Хабаровска из-за снежного циклона, который накрыл северные районы региона.