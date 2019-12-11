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Госдума поддержала законопроект о приравнивании электронных сигарет к обычным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Госдума в первом чтении 11 декабря поддержала законопроект, ограничивающий использование электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах, а также запрещающий их продажи несовершеннолетним. Об этом говорится в базе данных нижней палаты российского парламента.

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В пояснительной записке к документу отмечается, что упомянутые устройства относятся «к вредной и опасной продукции», и подчеркивается растущая популярность вейпов и кальянов среди подростков. Из-за содержания никотина в жидкости для курительных устройств, по мнению инициаторов законопроекта, несовершеннолетние с большой вероятностью впоследствии перейдут на обычные сигареты.

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал к принятию этот законопроект. Предполагается, что в Кодексе об административных правонарушениях появится пункт, согласно которому курение электронных курительных изделий или кальянов на «отдельных территориях, в помещениях и на объектах» будет наказываться штрафом от 500 до 1 тыс. рублей. При этом курение электронных сигарет или кальянов на детской площадке повлечет за собой штраф в 2–3 тыс. рублей.

Зампред комитета Леонид Огуль объяснил, что под «электронным табачным изделием» подразумевается устройство, которое вырабатывает аэрозоль или пар, нагревая жидкость или табак.

Также предлагается ограничить продажу вейпов по аналогии с табачной продукцией. Штрафы за несоблюдение правил распространения предлагается сделать такими же, как и за нарушения при продаже обычных сигарет: 2–3 тыс. рублей — для физических лиц, 5–10 тыс. рублей — для должностных лиц, 30–50 тыс. рублей — для юридических лиц.

7 октября в Минздраве сообщили, что запрет вейпов в России пока не планируется. Но он возможен в отдаленной перспективе, если подтвердится, что смерти людей в США действительно связаны с вейпами. 4 октября Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США сообщил о 18 умерших из-за вейпов американцах. Исследование врачей говорит о том, что причинами смерти могли стать ядовитые химические пары.

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