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«Транснефть» отказала Белоруссии в пересмотре тарифов на транзит нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Компания «Транснефть» не намерена менять тарифы на перекачку нефти в 2020 году, однако власти Белоруссии обратились к ним с просьбой пересмотреть эти ставки и получили отказ. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 11 декабря.

«В соответствии с принятой методикой мы ответили, что не согласны с предложенным повышением, т.к. оно значительно выше предполагаемых величин после повышения тарифов летом и не подтверждено расчетами. На основании той же методики мы проинформировали ФАС об этом требовании», — заявил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

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В Федеральной антимонопольной службе от подробных комментариев воздержались. Единственное, что сказал замглавы ведомства Анатолий Голомолзин, они действительно знают только то, что Белоруссия направляла обращение в «Транснефть». По данным источника информагентства, белорусская сторона хочет повысить тариф на транзит российской нефти на 16,6%.

15 августа в Белоруссии утвердили повышение тарифа на транспортировку нефти через страну. Ставка поднялась на 3,7%. Это было сделано для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

6 августа Минск и Москва согласовали повышение тарифа на транспортировку российской нефти. Тогда отмечалось, что решение о дальнейшем изменении тарифов будет принято после тщательного анализа ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода «Дружба» по итогам 2019 года.

24 июля стало известно, что совет директоров «Транснефти» утвердил максимальный размер компенсаций за загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» — $15 за баррель. Для получения выплат грузоотправители должны были документально подтвердить понесенные убытки.

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