В Екатеринбурге суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца 34-летнего обвиняемого в убийстве двух девушек на горе Уктус в 2018 году. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает «РИА Новости».

Судья Владимир Ушаков заявил, что обвиняемый Алексей Александров должен быть заключен под стражу на два месяца до 8 февраля 2020 года включительно. Обвиняемый свою вину в совершении преступления признал, пишет RT.

По данным следствия, обвиняемый расстрелял двух девушек на горе Уктус 25 августа 2018 года. Затем он оттащил их тела в лес и скрылся. Их нашли 26 августа. Одна из них умерла на месте, а вторую отправили в больницу, где она скончалась через неделю, не приходя в сознание. Как отмечает телеканал «360», очевидцев преступления не было, также не были ясны мотивы убийцы, поэтому расследование уголовное дело затянулось. Следователи провели допрос около 2 тыс. человек, уголовное дело состоит из 100 томов.

Найти подозреваемого удалось после сообщения о покупке частей пневматической винтовки. Калибр полностью совпадал с тем, которым застрелили девушек. Мужчину задержали 9 декабря по пути на работу. На допросе он признался в содеянном, уточнив, что сделал это ради самого убийства, а с жертвами он знаком не был.