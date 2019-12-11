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В Лас-Вегасе голубей одели в ковбойские шляпы

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Фото: youtube.com/Storyful Rights Management
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Жители Лас-Вегаса заметили, что местных голубей кто-то одел в ковбойские шляпы. Видео с птицами в головных уборах 9 декабря опубликовано на YouTube.

Птицы в шляпах сейчас встречают чуть ли не по всему городу. Кто это придумал и сделал — неизвестно.

Как сообщает РЕН ТВ, зоозащитники гоняются за голубями, пытаясь вернуть им более привычный облик, в то время как местных жителей это веселит.

Ранее, австралийское общество наблюдения за птицами BirdLife подвело итоги ежегодного конкурса орнитологической фотографии. Победителем стал сделанный Джуном Мацуи портрет шлемоносного казуара.

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