В Лас-Вегасе голубей одели в ковбойские шляпы
Жители Лас-Вегаса заметили, что местных голубей кто-то одел в ковбойские шляпы. Видео с птицами в головных уборах 9 декабря опубликовано на YouTube.
Птицы в шляпах сейчас встречают чуть ли не по всему городу. Кто это придумал и сделал — неизвестно.
Как сообщает РЕН ТВ, зоозащитники гоняются за голубями, пытаясь вернуть им более привычный облик, в то время как местных жителей это веселит.
Ранее, австралийское общество наблюдения за птицами BirdLife подвело итоги ежегодного конкурса орнитологической фотографии. Победителем стал сделанный Джуном Мацуи портрет шлемоносного казуара.