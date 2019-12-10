Ветеринар посоветовал в год Крысы не покупать грызунов спонтанно

Врач Красногвардейской участковой ветеринарной лечебницы Алексей Смирнов посоветовал не покупать грызунов спонтанно в год Крысы. Специалист заявил, что будущим владельцам следует помнить об их активности в ночное время суток.

По словам Смирнова, приобретать грызунов следует в проверенных местах — в зоомагазине или у рекомендованных заводчиков. Кроме того, перед приобретением грызуна рекомендуется почитать справочную литературу и посоветоваться с ветеринарным специалистом и владельцами подобных животных.

«Молодой зверек должен быть активным, подвижным, упитанным», — цитирует Смирнова агентство городских новостей «Москва» во вторник, 10 декабря.

Он также посоветовал после покупки навестить ветеринарную клинику и показать питомца.

Смирнов напомнил, что грызуны — животные ночные и шумные, и рекомендовал выбирать для животного просторное жилище, в котором нужно предусмотреть лестницы, беговое колесо и площадки на разных уровнях.

25 ноября стало известно, что в России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии» Минсельхоз внесет в Госдуму до конца года.