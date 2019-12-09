Названы самые популярные породы кошек у россиян в 2019 году

Самыми популярными породами кошек у россиян в 2019 году стали мейн-куны, британцы и ориенталы. Об этом агентству «Москва» рассказала президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко в понедельник, 9 декабря

«В 2019 году самой популярной породой остаются мейн-куны, так как это очень большая порода, а для русского человека что большое, то и красивое», — сказала она.

Она добавила, что по-прежнему очень популярны британцы, поскольку они «очень похожи на плюшевых мишек» и имеют короткую шерсть, за которой легко ухаживать.

Также популярностью пользуется экзотическая порода — ориенталы. «Это очень стройные, длинные и элегантные кошки. Ориенталы очень интеллектуальные, так как они прекрасно могут исполнять команду «апорт», очень любят общаться», — добавила собеседница агентства.

По словам эксперта, у россиян растет спрос на новые породы кошек, например, некоторыми организациями признаны кошки у которых пять–шесть пальцев на лапах — полидакты. Также она отметила кошек с «коротенькими ножками — манчкинов».

Ранее, в конце ноября, центр защиты прав животных «ВИТА» призвал россиян не забывать на дачах своих питомцев — кошек и собак — и помогать тем, что оказались на улицах. Правозащитники отмечают, что из тысяч оставленных домашних животных выживают единицы, большая их часть гибнет от холода, голода, рук живодеров, охотников либо под колесами машин.