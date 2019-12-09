Прямой эфир

Названы самые популярные породы кошек у россиян в 2019 году

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самыми популярными породами кошек у россиян в 2019 году стали мейн-куны, британцы и ориенталы. Об этом агентству «Москва» рассказала президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко в понедельник, 9 декабря

Штрих-кот: Минсельхоз готовит систему идентификации домашних животных
До конца года в Госдуму внесут законопроект, устанавливающий правила маркировки кошек и собак

«В 2019 году самой популярной породой остаются мейн-куны, так как это очень большая порода, а для русского человека что большое, то и красивое», — сказала она.

Она добавила, что по-прежнему очень популярны британцы, поскольку они «очень похожи на плюшевых мишек» и имеют короткую шерсть, за которой легко ухаживать.

Также популярностью пользуется экзотическая порода — ориенталы. «Это очень стройные, длинные и элегантные кошки. Ориенталы очень интеллектуальные, так как они прекрасно могут исполнять команду «апорт», очень любят общаться», — добавила собеседница агентства.

По словам эксперта, у россиян растет спрос на новые породы кошек, например, некоторыми организациями признаны кошки у которых пять–шесть пальцев на лапах — полидакты. Также она отметила кошек с «коротенькими ножками — манчкинов».

Ранее, в конце ноября, центр защиты прав животных «ВИТА» призвал россиян не забывать на дачах своих питомцев — кошек и собак — и помогать тем, что оказались на улицах. Правозащитники отмечают, что из тысяч оставленных домашних животных выживают единицы, большая их часть гибнет от холода, голода, рук живодеров, охотников либо под колесами машин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кот будет баллотироваться на выборы в британский парламент
Оператор поездов в Крым согласился перевозить котов любого веса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019