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Массовая гибель рыбы произошла в озере в Нижегородской области

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В Нижегородской области в озере Нижние Сушки у города Кстово погибла рыба. Информацию об этом проверяет региональное министерство экологии и природных ресурсов. Специалисты обследуют озеро и прибрежную зону.

Как рассказали ИА «НьюсНН» в ведомстве, если информация о море рыбы подтвердится, данные проверки передадут в отдел госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов. После этого специалисты возьмут образцы погибшей рыбы на экспертизу для установления причин случившегося.

6 декабря сообщалось, что в Волгоградской области в Варваровском водохранилище погибла рыба. В причастности к этому обвинили местного фермера, который выращивал овощи на берегу водоема и не соблюдал правила забора воды.

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