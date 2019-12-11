Массовая гибель рыбы произошла в озере в Нижегородской области

В Нижегородской области в озере Нижние Сушки у города Кстово погибла рыба. Информацию об этом проверяет региональное министерство экологии и природных ресурсов. Специалисты обследуют озеро и прибрежную зону.

Как рассказали ИА «НьюсНН» в ведомстве, если информация о море рыбы подтвердится, данные проверки передадут в отдел госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов. После этого специалисты возьмут образцы погибшей рыбы на экспертизу для установления причин случившегося.

6 декабря сообщалось, что в Волгоградской области в Варваровском водохранилище погибла рыба. В причастности к этому обвинили местного фермера, который выращивал овощи на берегу водоема и не соблюдал правила забора воды.