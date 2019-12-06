Выращивавшего овощи фермера обвинили в гибели рыбы на водоеме

В Волгоградской области фермера обвинили в гибели рыбы на Варваровском водохранилище. В межрайонной природоохранной прокуратуре посчитали, что предприниматель, который занимался выращиванием овощей на берегу водоема, не соблюдал правила забора воды.

Как пояснили ИА «НовостиВолгограда.Ру» в надзорном ведомстве, сельхозпроизводитель использовал для полива полей водозаборную установку, в которой не было рыбозащитного устройства. Это привело к массовой гибели рыбы разных видов, а также мальков.

По факту проверки возбудили уголовное дело по статье «Эксплуатация водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов с нарушением правил охраны водных биоресурсов». Теперь предпринимателю грозит наказание от штрафа в 200 тыс. рублей до двух лет исправительных работ.