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Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Росфинмониторинг выявил 3 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по национальным проектам. Сумма заключенных соглашений с ними превысила 130 млрд рублей. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин во время правительственного часа в Совете Федерации, в среду, 11 декабря.

Трансляция заседания доступна на Youtube-канале верней палаты парламента.

Чиханчин отметил, что по выявленным фактам сомнительных операций в рамках этих контрактов в правоохранительные органы направлено более 560 материалов, возбуждено 11 уголовных дел.

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«Совместно с Банком России, ФСБ, МВД, Генеральной прокуратурой удалось пресечь деятельность 25 теневых площадок с оборотом около 38 млрд рублей. Продолжается работу по возврату активов, похищенных из крупных банков (…) С учетом заключений Росфинмониторинга судами приняты решения об отказе в исковых требованиях на общую сумму около 38 млрд рублей. В результате эти деньги удалось не пустить в теневой сектор экономики», — отметил Чиханчин.

Вместе с тем за последние три года число юрлиц с признаками «однодневки» снизилось с 1,5 млн до 120 тыс. — в 14 раз. Объем сомнительных операций с их участием сократился в пять раз — с 4,6 трлн до 960 млрд рублей.

Кроме того, глава Росфинмониторинга сообщил, что объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж сократился до 522 млрд рублей за девять месяцев 2019 года.

В марте ученые выявили сокращение нелегальных операций в России. Объем таких транзакций кратно снизился по сравнению с 2015 годом.

В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о планомерной борьбе с теневой экономикой. Этим вопросом планомерно занимается как правительство, так и правоохранительные органы.

В октябре 2018 года стало известно, что Росфинмониторинг будет контролировать еще и оборот криптовалют.

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