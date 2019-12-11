Уникальный реанимобиль появился у саратовских спасателей

Уникальную реанимационную технику получила Саратовская областная служба спасения. Она была закуплена на средства, выделенные из регионального бюджета.

Как заявил начальник областной спасательной службы Юрий Юрин во время демонстрации нового оборудования, на эти деньги приобрели, в частности, реанимационно-спасательный автомобиль, соединяющий бригаду реаниматологов со спасателями.

Он сделан на базе автомобиля Ford, укомплектован гидравлическим оборудованием, альпинистским снаряжением, освещением и техникой для работы в зоне разлива химически опасных веществ. В такой машине можно даже роды принимать, цитирует Юрина ИА «Взгляд-информ».

Главный спасатель Саратовской области отметил, что в России нет ни одной службы спасения, у которой имеется тяжелая техника в виде грейдеров и бульдозера.

Кроме этого, служба закупила два снегохода и пневмо-каркасный модуль, который разворачивается за 10 минут. Такая усиленная колонна сможет добраться до отдаленных сел и эвакуировать жителей занесенных снегом поселений.

В ноябре сообщалось, что власти Саратова определили поставщика семи новых троллейбусов вместимостью не менее 100 пассажиров. Стоимость контракта — 50 млн рублей.