Бывшего мэра Саратова отпустили из-под домашнего ареста

Суд в Саратове изменил меру пресечения бывшему главе администрации города Алексею Прокопенко, обвиняемому в растрате. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда в среду, 11 декабря.

«Октябрьским районным судом города Саратова отказано в удовлетворении ходатайства о продлении срока домашнего ареста свыше 9 месяцев в отношении Прокопенко А.Л., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, по следующим основаниям», — отмечается в сообщении.

Суд назначил Прокопенко запрет на совершение определенных действий.

«Коммерсант – Средняя Волга» со ссылкой на адвоката Дмитрия Белякова уточняет, что Прокопенко запретили общаться с другими фигурантами его уголовного дела, менять постоянное место жительства без разрешения следователя, уклоняться от явки в суд.

Как отмечает «Коммерсант», уголовное преследование бывшего саратовского градоначальника началось в 2015 году, после чего он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В апреле 2015 года Кировский районный суд заочно арестовал экс-главу Саратова.

Изначально экс-мэру вменили хищение у поставщиков ресурсов ОАО «Волжское ТГК» на сумму более 507 млн рублей. 12 сентября 2019 года бывшему чиновнику предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), а размер причиненного ущерба снизили до 37 млн рублей. Предъявленные ему ранее обвинения по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и ст. 174 УК РФ («Легализация средств, полученных преступным путем») сняли.

14 марта 2019 года Прокопенко добровольно явился в следственный отдел по Октябрьскому району Саратова регионального Следственного управления Следственного комитета России с заявлением, в котором попросил объективно разобраться в уголовном деле против него и принять меры по факту его «незаконного уголовного преследования». Его поместили в СИЗО-1 Саратова, а позже отпустили под домашний арест.

«Изменение квалификации дела говорит о том, что следствие не понимает, что предъявить обвиняемому. У следствия нет ни одного доказательства того, что Алексей Прокопенко участвовал в преступной схеме», — отмечал тогда защитник обвиняемого Беляков.