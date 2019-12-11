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Неизвестные обстреляли лебедя на озере в Карелии

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На Онежском озере в Карелии неизвестные обстреляли лебедя. Об этом пишут очевидцы в соцсетях. По этим данным, инцидент произошел в СНТ «Сосновый бор» в Прионежском районе.

Местные жители утверждают, что птица получила ранения. Рядом находился еще один лебедь, он не пострадал. О судьбе птиц пока не сообщается, пишет ИА «Карелinform».

В начале декабря была информация о гибели четырех лебедей в Калининграде. По предварительным данным, они были отравлены крысиным ядом. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

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