Волонтеры в Калининграде пытаются спасти отравленных лебедей

Неизвестные отравили лебедей на Верхнем озере и в парке Макса Ашмана в Калининграде. Две птицы погибли, еще три находятся в реанимации, сообщили в приюте-передержке «Клюквенное».

Одного лебедя скоро отправят на вскрытие, чтобы установить источник заражения. После этого волонтеры намерены обратиться в прокуратуру, сообщает ИА FlashNord. В ближайшее время в приют поступят еще птицы. Жители города помогают волонтерам оплатить лекарства и лечение.

Ранее специалисты рассказали, как правильно кормить птиц, чтобы не навредить им. Сообщение было опубликовано на портале мэра Москвы 23 ноября. При подкормке важно учитывать несколько правил. Одно из них — дождаться низкой температуры. Полностью исключается жареное, соленое, перченое и копченое.