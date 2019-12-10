Причиной гибели лебедей в Калининграде стал крысиный яд

Четыре лебедя в Калининграде погибли из-за отравления крысиным ядом. Проверку по факту гибели птиц проводит полиция.

В начале декабря четыре мертвые птицы были обнаружены на пруду в парке Макса Ашмана и на Верхнем озере. Еще три птицы были в плохом состоянии, их забрали в приют «Клюквенное». Выжившим лебедям регулярно ставят капельницы, их состояние постепенно улучшается, сообщает ИА FlashNord.

При вскрытии погибших птиц было установлено, что причиной их гибели стал крысиный яд. Полицейские устанавливают, кто решил отравить лебедей, и просят местных жителей сообщать любую важную информацию о происшествии.

В ноябре мертвых птиц находили возле водоемов в Рязани. По данным ветеринаров, у чаек выявлены многочисленные гематомы в области грудины и шеи, также у них нашли рваные раны. У трех чаек обнаружены раны с ровными краями. Во всех случаях причиной гибели пернатых стала сильная кровопотеря.