Более 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы

В московских аэропортах отменены и задержаны 34 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Согласно данным на 01:40 мск, в Шереметьево задержаны 7 рейсов, во Внуково – 6, еще 8 отменено. В Домодедово задерживаются 4 рейса, 9 отменено.

В расписание аэропорта Жуковский изменений нет. Причины задержек неизвестны.

6 декабря стало известно, что о своих правах при задержке авиарейса не знают 85% пассажиров. Кроме того, более 25% не подают заявлений на получение компенсаций.