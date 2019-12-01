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Задержанный почти на двое суток рейс с острова Хайнань вылетел в Казань

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Фото: Global Look Press/FrankHoermann/SVEN SIMON
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Рейс авиакомпании I Fly из города Санья (китайский курорт Хайнань) вылетел в Казань спустя почти двое суток задержки. Об этом 1 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на казанский аэропорт.

«Прибытие в Казань ожидается в 12:25 мск», — отметил представитель воздушной гавани.

Накануне в авиакомпании сообщили, что задержка связана с закрытием на двое суток аэропорта Нанкина, откуда 29 ноября должен был вылететь самолет за россиянами.

Из-за этого на замену пришлось направлять другой борт, который из-за длительности перелета прибыл в Санью только к 1 декабря.

Вылета в Казань всё это время ожидали порядка 250 человек.

16 августа туристы из России, застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов, вылетели в Санкт-Петербург.

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