Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родину

Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.

Ранее в пятницу стало известно, что 400 пассажиров Nordwind c 06:00 ожидают вылета из Антальи. Позже российское генконсульство подтвердило эту информацию, уточнив, что ведет переговоры с авиакомпанией, а также с туроператором «Пегас Туристик».

15 июня Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала, на что россияне могут рассчитывать при задержке или отмене авиарейсов.