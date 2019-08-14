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В АТОР оценили влияние повышения пошлин с туристов в Египте на стоимость туров

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Фото: TASS/ZUMA
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С 15 ноября власти Египта повысят существующий и внедрят новый сбор с пассажиров. С каждого туриста будет взиматься пошлина в размере $25. Налог на внутренние рейсы составит $5. Сборы за обслуживание авиакомпаний, за исключением рейсов национального перевозчика Египта — Egypt Air, вырастут на 15%.

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При этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе не исключила, что для российских туристов будет сделано исключение.

По словам Ломидзе, эти сборы никак не повлияют на стоимость поездок для россиян, когда откроется чартерная программа.

«Это настолько ожидаемое событие, что, возможно, для наших путешественников будут иные условия с точки зрения аэропортовских сборов. Но это всё пока теоретические разговоры, потому что сроки открытия чартерного авиасообщения с курортами пока не ясен», — цитирует исполнительного директора НСН.

В Египте с путешественников также будут взимать специальный сбор за «разработку и внедрение систем и процедур безопасности» в аэропортах. На эти цели с каждого пассажира будут собирать по $2. В Шарм-эль-Шейхе придется размер сбора составит $4, уточняет сайт aif.ru.

Ранее, 25 апреля, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал «Известиям», что полеты в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю.

Полеты российских самолетов в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после катастрофы над Синаем российского А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.

ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления регулярных перелетов между странами Россия потребовала от Египта серьезно усилить меры авиационной безопасности. А апреле текущего года Россия возобновила авиасообщение. Пока рейсы выполняются только между Москвой и Каиром.

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