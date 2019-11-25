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Вылет самолета SSJ-100 из Новосибирска задержали из-за неисправности

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Фото: aviakhv.ru
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Самолет SSJ-100 авиакомпании «Якутия», выполняющий рейс Новосибирск–Нерюнгри, задерживается в аэропорту из-за технической неисправности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру в понедельник, 25 ноября.

Вылет в Нерюнгри планировался в 12:25 по местному времени (08:25 мск). На рейс зарегистрировались 57 пассажиров. Они обеспечены питанием и питьем.

Как заявляет авиаперевозчик, ориентировочное время вылета — 20:12 (16:12 мск) этим же бортом. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.

18 ноября московские аэропорты задержали и отменили 23 рейса.

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