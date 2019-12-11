В Праге установят памятник власовцам вопреки протестам

Власти района Прага-Ржепорые решили установить памятник бойцам Русской освободительной армии (РОА) Андрея Власова вопреки протестам горожан. О этом 10 декабря сообщило агентство ТАСС.

Отмечается, что решение установить памятник было принято на открытом заседании муниципального совета.

«Это будет памятник власовцам, павшим во время Пражского восстания, а не генералу Власову», — заявил староста района Прага-Ржепорые Павел Новотный.

При этом он не стал слушать аргументы пражан, что многие власовцы — военные преступники, которые до перевода в РОА служили в СС.

Новотный считает, что некоторые части РОА оказали помощь антигитлеровскому Пражскому восстанию (5–8 мая 1945 года) и понесли при этом потери, тем самым частично искупив вину.

Референдум об установке памятника был отвергнут муниципальным руководством.

29 ноября президент Чехии Милош Земан усомнился в компетентности Новотного, предложившего установить памятник.

По словам Земана, власовцы были предателями родины. Он отметил, что оказанием помощи антигитлеровскому восстанию они пытались искупить совершенные преступления, но по степени тяжести они несоизмеримы с краткосрочными «позитивными действиями» в конце войны.

28 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инициативу Праги попыткой вытащить из исторической могилы неонацизм и фашизм.

Она напомнила, что так называемая РОА была создана нацистским руководством Третьего рейха в 1942 году. Руководил армией советский военачальник Андрей Власов, который, попав в плен, согласился перейти на сторону Германии.