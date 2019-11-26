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Посольство РФ осудило решение Чехии установить памятник «власовцам»

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Инициатива установки памятника «власовцам» в районе Прага-Ржепорые нарушит обязательство Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Об этом заявило в понедельник, 25 ноября, посольство России в Чехии в своем Facebook.

Дипломатическое ведомство напомнило чешским властям, что Русская освободительная армия генерала Власова была создана нацистским руководством Третьего рейха, а ее действия в соответствии с решением Международного военного трибунала в Нюрнберге квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им.

В Конвенции 1968 года закреплено, в частности, что к таким преступлениям «никакие сроки давности не применяются, независимо от времени их совершения».

Русская освободительная армия — название вооруженного коллаборационистского формирования Комитета освобождения народов России в составе вермахта, основанная в 1942 году. Руководил армией советский военачальник Андрей Власов, который после попадания в плен согласился перейти на сторону нацистской Германии. После пленения Красной армией был признан виновным в государственной измене и казнен.

8 ноября третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам большинством голосов принял проект российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма.

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