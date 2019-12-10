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В Москве в 2020 году вырастет размер минимальной пенсии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Власти Москвы в 2020 году увеличат минимальный размер пенсии до 19,5 тыс. рублей. Эта сумма приводится с учетом городской доплаты, говорится во вторник, 10 декабря, на портале мэра и правительства Москвы.

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На 5,6% увеличатся размеры основных выплат семьям с детьми, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам старшего поколения. Постановление об этом принято на заседании президиума правительства Москвы, которое провел мэр столицы Сергей Собянин.

«С 1 января 2020 года в столице вводится новая ежемесячная выплата детям войны. Получить ее смогут москвичи, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года и ранее не имевшие права на меры социальной поддержки, установленные федеральным и (или) городским законодательством», — сказано в сообщении. Размер выплаты составит 1584 рубля, ею смогут воспользоваться более 80 тыс. горожан.

В 2020 году НА 3,7% будут проиндексированы стипендиальные фонды колледжей и вузов Москвы.

Ранее в Пенсионном фонде России заявили о том, что индексация пенсий в 2020 году будет проводиться с опережением инфляции.

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