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Путин рассказал о целях участников «Нового величия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Целью организации «Новое величие» было свержение власти неконституционным путем, а его участники готовились к боевым действиям и терактам. Об этом во вторник, 10 декабря, в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил президент России Владимир Путин.

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«Для этого они проводили сборы, проводили различные мероприятия, готовились к боевым действиям, как они там сами писали в своих документах, готовясь, в том числе, к проведению терактов в отношении органов власти», — приводит его слова «РИА Новости».

Президент отметил, что у участников организации обнаружили холодное оружие и гранаты. Обращаясь к члену СПЧ Николаю Сванидзе, который сказал, что в деле был провокатор, Путин заявил, что попросит прокуратуру вновь разобраться с делом «Нового величия» и выразил надежду на то, что суд разберется в этом вопросе «глубоко и по существу».

По обвинению в организации экстремистского сообщества «Новое величие» в марте 2018 года в Москве арестовали 10 человек. Уголовное дело в отношении участников организации расследуется по ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества и участие в нем»). На момент задержания некоторым участникам дела не было 18 лет.

В марте 2019 года суд приговорил фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова к 1,5 года условно.

17 октября двое других участников дела — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе вены в ходе заседания суда.

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