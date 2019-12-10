Умерла вокалистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла вокалистка шведской поп-рок-группы Roxette Мари Фредрикссон. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщило издание Expressen со ссылкой на менеджера группы Мари Димберг.

«С прискорбием сообщаем, что одна из наших самых крупных и любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря от болезни», — заявила она.

Фредрикссон объединилась с Пером Гессле в дуэте под названием Roxette в 1986 году. В 1989 году песня The Look принесла коллективу мировую славу. Группа записала множество хитов.

Музыканты вместе работали на сцене более 30 лет. Число проданных альбомов превышает 75 млн копий.

В 2011 году медики диагностировали у Фредрикссон рак мозга. Из-за болезни певица не смогла принять участие в записи альбома The Pop Hits. В 2016 году здоровье артистки серьезно ухудшилось, и она покинула сцену.