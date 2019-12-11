Семин против Симеоне: зачем «Локомотиву» побеждать «Атлетико»

Столичный «Локомотив» досрочно лишился шансов пробиться в евровесну. В заключительном матче группового этапа самого престижного клубного турнира Европы красно-зеленые в отсутствие турнирных задач сыграют против сверхмотивированного «Атлетико». Подопечные Юрия Семина уже не смогут побороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов, а также за попадание в Лигу Европы, но имеют шанс заработать для России необходимые очки в таблице коэффициентов УЕФА.

Не стыдно

В пятом туре «Локомотив» проиграл на своем поле «Байеру» (0:2). С учетом того что в первом матче с немцами российский клуб одержал победу (2:1), а больше очков по ходу группового этапа не набирал, он лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков. Для москвичей закрылась даже дорога в Лигу Европы, так как они уже точно не смогут подняться выше последнего места в таблице. А вот для «Атлетико» грядущий матч имеет огромное значение с точки зрения турнирных раскладов. Подопечные Диего Симеоне сражаются с «Байером» за второе место в квартете, и победа над «Локо» гарантирует им выход в плей-офф ЛЧ.

— Для нас все матчи важные, — заявил «Известиям» председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. — Ребята на все игры Лиги чемпионов стараются выходить с эмоциями и желанием, а там — как получается. Будем биться с «Атлетико». История простая: если ты спортсмен, то должен быть мотивирован на любой матч. Это твоя работа, и если ты ее любишь, то должен отдавать всего себя на поле. Как оценить прошедший год? Не самый плохой. Конечно, мы все надеялись на большее, но это спорт, мяч круглый.

С учётом того, что «Локомотив» досрочно лишился шансов на евровесну, уже сейчас можно подводить итоги международной кампании «железнодорожников». Столичный клуб второй сезон подряд замыкает свой квартет в Лиге чемпионов. Однако в этот раз ситуация всё же несколько иная. Оказаться четвертым в группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером» не так уж зазорно. Кроме того, почти в каждом матче ЛЧ красно-зеленые проявляли характер и демонстрировали хороший уровень футбола. Хотя, если вспомнить настроения сразу после жеребьевки, сразу было понятно, что у «Локо» практически нет перспектив. Но по ходу группового турнира команда обнадежила своих болельщиков уверенным стартом, обыграв в первом туре «Байер», а также двумя ярким матчами с «Юве», в которых клуб был близок к тому, чтобы зацепить очки.

— Понятно, что выступление в этом розыгрыше Лиги чемпионов получилось лучше, чем в прошлом, — отметил в беседе с «Известиями» советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин. — «Железнодорожники» попали в очень серьезную группу и боролись с сильными соперниками. Команда показала хороший футбол, но, к сожалению, не добилась нужного результата. Да, матч с «Атлетико» формально уже не будет ничего значить, но это всегда хороший шанс показать себя.

За того парня

«Локомотив» уже не может поправить свое положение в турнирной таблице, но у команды Юрия Семина есть реальный шанс хоть немного улучшить ситуацию в таблице коэффициентов УЕФА. В этом сезоне Португалия уже обогнала Россию в рейтинге и продолжает наращивать отрыв. По итогам пяти туров в еврокубках гандикап наших многолетних конкурентов составляет уже 2,033 балла. Если Россия так и не вернет шестую строчку, то уже через сезон будет делегировать две команды в Лигу чемпионов вместо трех.

— Таблица коэффициентов УЕФА — единственный стимул для «Локомотива» в матче с «Атлетико», — сказал «Известиям» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — В этой встрече на «железнодорожников» ничего не будет давить, а в таких условиях проще проявить себя. Плюс, это шанс громко хлопнуть дверью в концовке еврокубковой кампании. У «Локо» есть возможность подарить своим болельщикам положительный результат и тем самым вселить надежды на следующий сезон в Лиге чемпионов. Москвичи уже два года подряд играют в этом турнире, а третий обычно получается самым удачным.

Несмотря на результаты в Лиге чемпионов, «Локомотив» точно сумел сделать себе отличную рекламу в Европе. После двух голов в ворота «Ювентуса» итальянские СМИ стали по очереди сообщать об интересе к хавбеку красно-зеленых Алексею Миранчуку со стороны местных грандов. В том числе «Юве», а также «Милана» и «Лацио». Матч с «Атлетико» станет для Миранчука и его одноклубников еще одним шансом заявить о себе.

— Одна игра — даже против «Атлетико» — не будет показателем для потенциальных покупателей Миранчука, — рассказал «Известиям» агент Паулу Барбоза. — Важно стабильно демонстрировать уровень на еврокубковой арене. Плюс ярко выглядеть в матчах за сборную. Также важно понимать, что топ-клубы редко совершают большие сделки зимой. Для Миранчука и остальных российских футболистов большую роль сыграет выступление на грядущем чемпионате Европы.

Сразу после игры с «Атлетико» футболисты «Локомотива» уйдут в отпуск до начала января.