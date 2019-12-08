«На стадионе «Локомотива» прекрасная атмосфера»

В предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» проиграл немецкому «Байеру» (0:2) и лишился шансов на еврокубковую весну. А вот клуб из Леверкузена всё еще борется за плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на три поражения на старте турнира. Чтобы пройти дальше, в последнем туре «Байеру» необходимо побеждать «Ювентус» и рассчитывать на то, что «Локо» отберет очки у «Атлетико». «Известия» пообщались с хавбеком немецкой команды Юлианом Баумгартлингером. Австриец рассказал о причинах провала «Локомотива» и поделился впечатлениями от домашней арены «железнодорожников».

— Какие впечатления остались от встречи с «Локомотивом»?

— Думаю, в прошедшем матче с «Локомотивом» было два совершенно разных тайма. В первой половине игры московский клуб действовал очень агрессивно и у него было несколько отличных шансов, чтобы забить нам. Но нам удалось переломить напор соперника, и во второй части игры мы действовали лучше, смогли забить второй мяч и забрать три очка.

— В России ходят слухи о том, что полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком интересуются различные топ-клубы. Как вы оцените его действия в прошедшем матче?

— Думаю, что оба брата Миранчуки — отличные футболисты. Они достаточно молоды и здорово показывают себя. Посмотрим, как сложится их карьера дальше.

— Каковы, на ваш взгляд, шансы «Байера» на выход в плей-офф Лиги чемпионов?

— Не всё зависит от нас. Надо оглядываться на то, как сыграет «Атлетико» в параллельном матче. В то же время нам самим обязательно нужно побеждать «Ювентус», что очень непросто. Поэтому сейчас крайне сложно прогнозировать. Мы занимаем хорошую позицию в группе, с учетом того что стартовали с трех поражений в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

— Почему «Локомотив» после удачного старта в итоге провалился в Лиге чемпионов?

— Дело в том, что у нас была очень тяжелая группа. Каждая встреча получалась невероятно сложной для всех команд.

— Вы же знаете, что в России в прошлом году проходил чемпионат мира по футболу, к которому построили множество новых арен. Вас не удивило, что стадион «Локо» не такой уж современный?

— Я думаю, что у «Локомотива» прекрасный стадион. На матче была замечательная атмосфера. Мне понравилось здесь играть, отличное место. Кстати, отель, в котором мы жили в Москве, находится рядом со стадионом «Динамо», и эта арена тоже очень крутая.