Украинец пытался незаконно попасть в Крым «в поисках лучшей жизни»

В Крыму задержали гражданина Украины, пытавшегося незаконно пробраться на территорию полуострова. Об этом сообщили в Погрануправлении ФСБ по региону 10 декабря.

«Задержан мужчина 1980 г.р., который, двигаясь перебежками вдоль залива Сиваш, пытался пересечь российскую границу в обход пункта пропуска «Перекоп», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Гражданин Украины направлялся из Херсонской области, при нем был рюкзак с вещами первой необходимости и копиями документов, удостоверяющих личность.

При опросе мужчина рассказал, что до недавнего времени отбывал срок в исправительной колонии в Винницкой области, а в Россию пытался попасть «в поисках лучшей жизни». Действительных документов на руках у него не было, поэтому он решил нарушить порядок следования через госграницу.

Украинца привлекли к ответственности за нарушение правил пересечения госграницы РФ.

Ранее в декабре житель Санкт-Петербурга попытался перевести четверых мигрантов через фальшивые погранстолбы в Выборгском лесу. За переход «госграницы» РФ и Финляндии мошенник потребовал у иностранцев более €10 тыс. Помешали его плану российские пограничники.