Кабмин Украины запретит выезд в Россию по внутренним паспортам

Кабинет министров Украины планирует с 1 марта 2020 года запретить пересечение украинскими гражданами государственной границы с Россией по внутренним документам. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», — цитирует его агентство УНИАН.

По его словам, постановление приостановит действие положений соглашений об условиях безвизового режима, которые были заключены с Россией в период с 1997 по 2011 год. Погорельцев отметил, что в законе определены документы, по которым граждане Украины могут въезжать и выезжать из страны, а именно загранпаспорт, дипломатический и служебный паспорта, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа и удостоверение личности на возвращение на Украину (только на въезд на территорию Украины).

Дипломат подчеркнул, что существующий упрощенный режим поездок украинцев в Россию в условиях «вооруженной агрессии последней» является угрозой национальной безопасности Украины. Также он рассказал о том, что ежегодно растет количество случаев выявления подделок свидетельств о рождении и внутренних паспортов, поэтому данная мера необходима.

Отношения России и Украины испортились после государственного переворота, который произошел в Киеве в начале 2014 года. В марте этого же года большинство жителей Крыма высказались на референдуме за присоединение к РФ, а на востоке Украины началась гражданская война.

В конце ноября 2018 года Киев ограничил въезд в страну гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Как отметил замглавы МВД Украины Сергей Яровой, во время действия режима в страну не были допущены около 1,6 тыс. российских граждан.