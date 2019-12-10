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Оплата по QR в Системе быстрых платежей оказалась невостребованной

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Фото: TASS/Zuma
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Россияне почти не совершают в Системе быстрых платежей (СБП) оплат по QR-коду, большинство предпочитает переводить средства по номеру телефона. Об этом сообщили «Известиям» в Центробанке.

Отмечается, что операций переводов между физлицами по номеру телефона по состоянию на 6 декабря 2019 года совершено уже более 5 млн на сумму, превышающую 45 млрд рублей.

В то время как оплаты по QR-коду исчисляются только десятками.

При этом для клиента этот способ оплаты удобен и более безопасен, а ритейлер может отказаться от большей части оборудования: ему достаточно разместить код на наклейке, и больше не нужны кассовые аппараты.

Впрочем, эксперты отмечают, что россияне не осваивают новую систему платежей из-за удобства других вариантов, и QR-коду еще предстоит доказывать свою эффективность.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Код наплакал: оплаты по QR через СБП исчисляются лишь десятками

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